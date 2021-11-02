Трагічну звістку про смерть професора його донька Джудіт Бек повідомила 1 листопада. Вона, як і батько, працювала над методом когнітивно-поведінкової терапії.

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Бек помер вдома – через старість

"Наша спільнота практиків та пацієнтів, а також родина оплакують втрату мого надзвичайного батька, доктора Аарона Бека. Він відійшов мирно у своєму домі у віці 100 років", – зазначила Джудіт. Й підкреслила, що її батько по-справжньому змінив сферу психічного здоров'я й працював до останнього дня свого життя.

У 1994 році Джудіт з батьком заснували Інститут когнітивної психотерапії та досліджень, який носить їхнє прізвище. Донька психотерапевта пообіцяла, що продовжуватиме його роботу й разом з колегами допомагатиме людям проживати здорове та щасливе життя.



Аарон Бек з донькою Джудіт у 2019 році / Фото Інституту Бека

Що відомо про Аарона Бека

Джерело: "Вікіпедія"

Це американський психотерапевт, професор психіатрії Пенсільванського університету, творець когнітивної психотерапії, фахівець в галузі лікування депресій.

Народився 17 липня 1921 року в родині єврейських іммігрантів з України. Його батько переїхав до США з Проскурова (сьогодні – Хмельницький), а мати – з Любеча, що на Чернігівщині.

Його батько переїхав до США з Проскурова (сьогодні – Хмельницький), а мати – з Любеча, що на Чернігівщині. Бек створив власну модель депресії і новий метод лікування афективних розладів (когнітивну терапію) після того, як розчарувався у психоаналізі Фрейда.

Метод професора полягає у тому, що пацієнтам потрібно зосереджуватися на своїх щоденних проблемах, а не на конфліктах, які беруть початок ще у дитинстві.

Зверніть увагу! Як пише The Guardian, у 1982 році американський журнал Psychologist ("Психолог") називав Аарона Бека одним з 10 на впливовіших психотерапевтів усіх часів.