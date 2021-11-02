Трагическое известие о смерти профессора его дочь Джудит Бек сообщила 1 ноября. Она, как и отец, работала над методом когнитивно-поведенческой терапии.

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Бек умер дома – из-за старости

"Наше сообщество практиков и пациентов, а также семья оплакивают потерю моего чрезвычайного отца, доктора Аарона Бэка. Он отошел мирно в своем доме в возрасте 100 лет", – отметила Джудит. И подчеркнула, что ее отец по-настоящему изменил сферу психического здоровья и работал до последнего дня своей жизни.

В 1994 году Джудит с отцом основали Институт когнитивной психотерапии и исследований, который носит их фамилию. Дочь психотерапевта пообещала, что будет продолжать его работу и вместе с коллегами помогать людям проживать здоровую и счастливую жизнь.



Аарон Бек с дочерью Джудит в 2019 году / Фото Института Бека

Что известно об Аароне Беке

Источник: "Википедия"

Это американский психотерапевт, профессор психиатрии Пенсильванского университета, создатель когнитивной психотерапии, специалист в области лечения депрессий.

Родился 17 июля 1921 года в семье еврейских иммигрантов из Украины. Его отец переехал в США из Проскурова (сегодня – Хмельницкий), а мать – из Любеча на Черниговщине.

Бек создал собственную модель депрессии и новый метод лечения аффективных расстройств (когнитивную терапию) после разочарования в психоанализе Фрейда.

Метод профессора состоит в том, что пациентам нужно сосредотачиваться на своих ежедневных проблемах, а не на конфликтах, берущих начало еще в детстве.

Обратите внимание! Как пишет The Guardian, в 1982 году американский журнал Psychologist ("Психолог") называл Аарона Бека одним из 10 на более влиятельных психотерапевтов всех времен.