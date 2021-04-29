Анастасія Фоменко народилася у Туркменістані, але своїм рідним містом вважає Київ, оскільки прожила там більшу частину життя. Уже 5 років дівчина мешкає та має успішну кар’єру у Польщі, однак шлях до успіху був доволі тернистим, а перші пів року в новій країні дуже виснажливими.

Спочатку доводилося працювати цілими днями, буквально без вихідних, з самісінького ранку до пізнього вечора. Однак зараз Анастасія займає високу посаду в одній із престижних міжнародних компаній. Редакція 24 каналу поспілкувалася з українкою та дізналася все про її шлях до успіху.

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З чого все починалось

Анастасія навчалась в Одеському національному університеті імені Мечникова на спеціальності прикладна лінгвістика. Дівчина розповідає, що українська освіта допомагає їй і сьогодні, адже вона навчилася використовувати мову як інструмент у всіх галузях життя.

Працювати Анастасія почала ще у школі. Спершу це було волонтерство на місцевому телеканалі, де дівчина допомагала журналістам зі зйомками та написанням текстів для новин, а вже в університеті почала займатися PR та разом з колегою організувала міжнародну виставку на 300 учасників.

Анастасію завжди приваблювали маркетинг, психологія та прикладна лінгвістика, навчання та розвиток.

Перший досвід роботи Анастасії / Фото 24 канал

Переїзд до Києва

Анастасія стала єдиною з трьох доньок своїх батьків, яка вирішила покинути сімейне гніздечко. У столиці її кар’єра тісно зв’язалася із діджитал-галуззю та інтернетом – Анастасія встигла попрацювати тут у кількох компаніях. Згодом вона отримала посаду виконавчого директора в дочірній компанії одного із найбільших медіахолдингів Польщі та час від часу їздила у відрядження до Європи.

Анастасія їздила у відрядження за кордон / Фото 24 канал

Еміграція у Польщу

Анастасія розповідає, що їй завжди було цікаво отримати новий досвід, тому й на посаді виконавчого директора вона не зупинилася. Одного дня її запросили в молодий польський стартап, де дівчина розвивала бізнес у галузі оптимізованої реклами. Згодом вона переїхала до Варшави та почала відповідати не тільки за український ринок, але й ринки інших країн.

Я не розглядала нічого іншого, мій переїзд у Польщу був передбачуваним. Крім цього, у порівнянні, звідси найближче до родичів, схожа культура та мова, хороше транспортне сполучення для мандрівок Європою та розвинута інфраструктура,

– розповідає Анастасія.

Перші пів року життя у новій країні, за словами дівчини, були для неї дуже складними, адже вона переїхала одна, без сім’ї чи друзів, і дуже багато працювала, щоб врешті освоїтись.

Через деякий час я усвідомила, що працюючи у такому темпі я пропускаю, власне, саме життя. Тому почала працювати менше і більше спілкуватися з людьми поза роботою,

– згадує емігрантка.

Дівчина почала більше спілкуватись з людьми / Фото 24 канал

Дівчина почала ходити на заняття у танцювальну школу, і щодня по 3 години приділяла увагу різноманітним гурткам, щоб розширити своє коло знайомих, а також покращити знання розмовної польської. Анастасія відвідала безліч музеїв, зайнялась спортом, і зараз отримує насолоду від життя.

Ще до переїзду їй вдалося за 6 місяців вивчити польську мову на базовому рівні, і практично з першого дня у Польщі вона спілкувалася нею та англійською.

Де зараз працює Анастасія

Останні 3 роки Анастасія працює на компанію TransferGo, яка здійснює міжнародні грошові перекази, зокрема і з Європи в Україну. Тут її посада зветься Growth Manager. Дівчина займається маркетингом, PR, партнерством компанії, відповідає за впізнаваність бренду і загалом за комунікацію з українцями та українською спільнотою в Європі.

Анастасія зі своїми колегами по роботі / Фото TransferGo

Анастасія сама активно користується сервісом, зокрема щоб зробити подарунок рідним в Україні чи оплатити комунальні послуги. Їй подобається, що перекази з польської банківської картки на українську здійснюються всього за декілька хвилин, і що можна побачити суму, яка буде нарахована отримувачу.

Зазвичай в Анастасії приємні нагоди для грошових переказів – Дні народження, подарунки, покупки в інтернет-магазинах. Однак минулого року, коли і в Польщі, і в Україні був повний локдаун, батько і матір дівчини захворіли на коронавірус.

Анастасія дуже переживала за здоров’я батьків, але приїхати не могла, і тоді сервіс TransferGo став єдиною надійною опорою, давши можливість дівчині бодай фінансово підтримати своїх рідних. На щастя, зараз батьки Анастасії здорові, і вона не може дочекатися, щоб якнайшвидше їх відвідати.

В Україні зараз живе вся сім’я Анастасії та більшість друзів. До початку пандемії COVID-19 вона їздила на батьківщину кожні 2 – 3 місяці, а за останній рік вживу бачила батьків лише двічі.

Безперечно, я дуже сумую за рідними та близькими! Віртуальне спілкування ніколи не замінить зустрічей віч-на-віч, обіймів, сімейного обіду на вихідних. Пандемія суттєво змінила моє життя – я перестала подорожувати, почала більше готувати вдома, рідше бачитись з друзями та навідувати рідних,

– розповідає Анастасія.