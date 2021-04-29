Анастасия Фоменко родилась в Туркменистане, но своим родным городом считает Киев, поскольку прожила там большую часть своей жизни. Уже 5 лет девушка живет и имеет успешную карьеру в Польше, однако путь к успеху был достаточно тернистым, а первые полгода в новой стране очень изнурительными.

Сначала приходилось работать целыми днями, буквально без выходных, с раннего утра до позднего вечера. Однако сейчас Анастасия занимает высокую должность в одной из престижных международных компаний. Редакция 24 канала пообщалась с украинкой и узнала все о ее пути к успеху.

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С чего все начиналось

Анастасия училась в Одесском национальном университете имени Мечникова на специальности прикладная лингвистика. Девушка рассказывает, что украинское образование помогает ей и сегодня, ведь она научилась использовать язык как инструмент во всех сферах жизни.

Работать Анастасия начала еще в школе. Сначала это было волонтерство на местном телеканале, где девушка помогала журналистам со съемками и написанием текстов для новостей, а уже в университете начала заниматься PR и вместе с коллегой организовала международную выставку на 300 участников.

Анастасию всегда привлекали маркетинг, психология и прикладная лингвистика, обучение и развитие.

Первый опыт работы Анастасии / Фото 24 канал

Переезд в Киев

Анастасия стала единственной из трех дочерей своих родителей, которая решила покинуть семейное гнездышко. В столице ее карьера тесно связалась с диджитал-отраслью и интернетом – Анастасия успела поработать тут у нескольких компаниях. Впоследствии она получила должность исполнительного директора в дочерней компании одного из крупнейших медиа холдингов Польши и время от времени ездила в командировки в Европу.

Анастасия ездила в командировки за границу / Фото 24 канал

Эмиграция в Польшу

Анастасия рассказывает, что ей всегда было интересно получить новый опыт, поэтому и на должности исполнительного директора она не остановилась. Однажды ее пригласили в молодой польский стартап, где девушка развивала бизнес в сфере оптимизированной рекламы. Впоследствии она переехала в Варшаву и начала отвечать не только за украинский рынок, но и рынки других стран.

Я не рассматривала ничего другого, мой переезд в Польшу был предсказуемым. Кроме этого, в сравнении, отсюда ближе всего к родственникам, похожая культура и язык, хорошее транспортное сообщение для путешествий по Европе и развитая инфраструктура,

– рассказывает Анастасия.

Первые полгода жизни в новой стране, по словам девушки, были для нее очень сложными, ведь она переехала одна, без семьи или друзей, и очень много работала, чтобы все таки освоиться.

Через некоторое время я осознала, что работая в таком темпе я пропускаю, собственно, саму жизнь. Поэтому начала работать меньше и больше общаться с людьми вне работы,

– вспоминает эмигрантка.

Девушка стала больше общаться с людьми / Фото 24 канал

Девушка начала ходить на занятия в танцевальную школу, и каждый день по 3 часа уделяла внимание разнообразным кружкам, чтобы расширить свой круг знакомых, а также улучшить знания разговорного польского. Анастасия посетила множество музеев, занялась спортом, и сейчас получает удовольствие от жизни.

Еще до переезда ей удалось за 6 месяцев выучить польский язык на базовом уровне, и практически с первого дня в Польше она общалась на нем и на английском.

Где сейчас работает Анастасия

Последние 3 года Анастасия работает на компанию TransferGo, которая осуществляет международные денежные переводы, в том числе и из Европы в Украину. Здесь ее должность называется Growth Manager. Девушка занимается маркетингом, PR, партнерством компании, отвечает за узнаваемость бренда и в целом за коммуникацию с украинцами и украинской общиной в Европе.

Анастасия со своими коллегами по работе / Фото TransferGo

Анастасия сама активно пользуется сервисом, в частности, чтобы сделать подарок родным в Украине или оплатить коммунальные услуги. Ей нравится, что переводы с польской банковской карточки на украинскую осуществляются всего за несколько минут, и можно увидеть сумму, которая будет начислена получателю.

Обычно в Анастасии приятные поводы для денежных переводов – Дни рождения, подарки, покупки в интернет-магазинах. Однако в прошлом году, когда и в Польше, и в Украине был полный локдаун, отец и мать девушки заболели коронавирусом.

Анастасия очень переживала за здоровье родителей, но приехать не могла, и тогда сервис TransferGo стал единственной надежной опорой, дав возможность девушке хотя бы финансово поддержать своих родных. К счастью, сейчас родители Анастасии здоровы, и она не может дождаться, чтобы как можно быстрее с ними встретиться.

В Украине сейчас живет вся семья Анастасии и большинство друзей. До начала пандемии COVID-19 она ездила на родину каждые 2 – 3 месяца, а за последний год вживую видела родителей лишь дважды.

Конечно, я очень скучаю по родным и близким! Виртуальное общение никогда не заменит встреч лицом к лицу, объятий, семейного обеда на выходных. Пандемия существенно изменила мою жизнь – я перестала путешествовать, стала больше готовить дома, реже видеться с друзьями и родными,

– рассказывает Анастасия.