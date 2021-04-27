Попри прогнози Світового банку, які передбачали різкий спад у грошових переказах за останні пів року, трудові мігранти все одно надсилали велику суму коштів у рідні країни. Зокрема, на платформі для міжнародних переказів TransferGo у 2020 році кількість клієнтів зросла до понад 2,5 мільйона.

Загалом тут було здійснено понад 10 мільйонів транзакцій на загальну суму більш ніж 3 мільярди фунтів стерлінгів. Глобальний попит на онлайн-перекази був настільки великим, що компанія TransferGo відкрила 95 нових ринків, зокрема завдяки партнерству з Visa та Mastercard. На мапі міжнародних грошових переказів з’явилися такі напрямки, як Нігерія, Молдова, Грузія, Гана, В'єтнам та Саудівська Аравія.

Цікаво Тут я завжди маю час і можливості розвиватися, – українка, яка емігрувала до Литви

Скільки грошей з-за кордону надсилали в Україну

Українські мігранти, які надсилали кошти рідним та близьким в Україну, є значною часткою користувачів сервісу TransferGo. У першому кварталі 2021 року наші земляки здійснили понад 450 тисяч переказів на загальну суму більше ніж 75 мільйонів фунтів стерлінгів, і це у півтора раза більше, ніж минулого року, у першому кварталі 2020.

Маркетинг-менеджер компанії TransferGo Юрій Синенький наголошує, що пандемія значно обмежила доступ до офлайн-послуг, і саме тому дуже багато людей перейшли в онлайн.

Це стосується як онлайн-покупок, так і грошових переказів. Все більше клієнтів відкривають для себе можливості TransferGo для переказів грошей в Україну та інші країни світу. Користувачі нашої платформи розповідають, що оцінили зручність переказів прямо із мобільного додатку, коли не потрібно виходити з дому та контактувати з готівкою, стоячи у чергах,

– додає Юрій Синенький.

Найбільше коштів в Україну за допомогою онлайн-сервісу TransferGo у першому кварталі 2021 року традиційно надсилали з:

Польщі. Литви. Німеччини.

Генеральний директор та співзасновник сервісу TransferGo розповідає, що такі досягнення – це пряма заслуга співробітників компанії, адже вони спрямували всі свої зусилля на те, щоб задовольнити потреби користувачів платформи.

Для нас завжди було пріоритетом надання клієнту можливостей здійснення грошових переказів швидко, легко та з мінімальними комісіями, всупереч складнощам минулого року. Завдяки інноваційним технологіям та більшому охопленню територій, нам вдалося досягти найголовнішого, а саме безперервного зв’язку мігрантів зі своїми рідними,

– розповідає Даумантас Двілінскас.

Даумантас Двілінскас про успіхи компанії TransferGo / Фото TransferGo

Що відомо про компанію TransferGo

Сервіс TransferGo було засновано у 2012 році, і вже тоді компанія зарекомендувала себе як одну із найнадійніших платформ для грошових переказів у світі. Сервіс пропонує три варіанти доставки коштів з країн Європи. Найшвидший варіант – за 30 хвилин, а також є безкоштовна можливість переказу, з доставкою грошей до одержувача на наступний день.

Взявши за мету постійно покращувати якість обслуговування клієнтів, TransferGo став брендом, якому довіряють мільйони користувачів по всьому світу. Основна ціль компанії – зробити міжнародні фінансові послуги простими та безбар’єрними.

Генеральний директор Даумантас Двілінскас увійшов до рейтингу Forbes 30 у 2017 році. Саму ж компанію у 2018 році номінували на премію TechCrunch Europas Awards у номінації “Найдинамічніший стартап року”, а у 2019 TransferGo увійшов до 5 найпопулярніших стартапів Великої Британії за версією TNW.

Напрацювавши величезну базу клієнтів по всьому світу, про якість сервісу TransferGo говорить його репутація. На платформі Trustpilot компанія отримала рейтинг 4,8 на основі понад 20 тисяч відгуків користувачів.

Високий рейтинг сервісу TransferGo / Скриншот з платформи Trustpilot

Такий результат вдалося здобути завдяки надійності, швидкості та легкості використання сервісу, які забезпечено вдалими інноваційними технологічними рішеннями засновників платформи.