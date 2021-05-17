Українець зараз живе в місті Аделаїда, що в Австралії. Хлопець працює там у місцевій ігровій студії.

Цікаво Український етногурт ДахаБраха виступить у Польщі: міста, дати та ціна квитків

Юнак протягом десяти років цікавиться цифровим мистецтвом, і захопився цим ще зі шкільного віку. Він ніколи не жив у районі "Позняки", однак досить довгий час зустрічався з дівчиною, яка там мешкала.

Він дуже добре запам'ятав атмосферу району, і спробував відтворити її у своїх роботах.

Сама картинка – така собі ностальгія за тим життям, що було у мене в Україні, і водночас – спроба застосувати навички, які я отримав на роботі, у своєму проєкті,

– розповідає Валентин.

Кіберпанкові "Позняки" / Фото Валентин Порада

У мережі доволі схвально прийняли роботи художника, і одна із коментаторок запропонувала зануритись у відеомистецтво, яке показує Київ в анімаційній версії сучасного кіберпанку.

Київський кіберпанк: дивіться відео