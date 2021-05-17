Украинец сейчас живет в городе Аделаида, что в Австралии. Парень работает там в местной игровой студии.

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Юноша в течение десяти лет интересуется цифровым искусством, и увлекся этим еще со школьного возраста. Он никогда не жил в районе "Позняки", однако довольно долгое время встречался с девушкой, которая там жила.

Он очень хорошо запомнил атмосферу района, и попытался воспроизвести ее в своих работах.

Сама картинка – такая себе ностальгия по той жизни, которая была у меня в Украине, и одновременно – попытка применить навыки, которые я получил на работе, в своем проекте,

– рассказывает Валентин.

Киберпанковые "Позняки" / Фото Валентин Порада

В сети довольно одобрительно приняли работы художника, и одна из комментаторок предложила погрузиться в видеоискусство, которое показывает Киев в анимационной версии современного киберпанка.

Киевский киберпанк: смотрите видео