В європейській країні затримана працювала доглядальницею. Вона мала широке коло спілкування з іншими українками в Італії.

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За що заарештували українку

50-річна доглядальниця з міста Савоні позичала гроші іншим українкам в Італії під шалені відсотки: ставка сягала до 60% річних. Це означає, що з кожної наданої тисячі євро жінка вимагала 600 євро за свої послуги. При цьому розміри позик складали від 1 000 до 8 000 євро. Факти позичання грошей були засвідчені нелегальними письмовими договорами, що передбачали погашення боргів з такими високими відсотками. До того ж сплата відсотків мала бути щомісячною.

За цією схемою українка позичила гроші мінімум 8 іншим громадянкам України. Жертви опинилися у скрутному становищі, бо не мали змоги повертати такі грошові обороти.

Подібна діяльність в Італії вважається злочинною. Тож у поліції були всі підстави заарештувати шахрайку. Водночас правоохоронці конфіскували близько 14 тисяч євро доходу від лихварства.

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