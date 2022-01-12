В европейской стране задержанная работала сиделкой. У нее был широкий круг общения с другими украинками в Италии.

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За что арестовали украинку

50-летняя сиделка из города Савони одалживала деньги другим украинкам в Италии под безумные проценты: ставка достигала до 60% годовых . Это означает, что с каждой предоставленной тысячи евро женщина требовала 600 евро за свои услуги. При этом размеры кредитов составляли от 1 000 до 8 000 евро. Факты заема денег были засвидетельствованы нелегальными письменными договорами, предусматривавшими погашение долгов с такими высокими процентами. К тому же уплата процентов должна быть ежемесячной.

По этой схеме украинка одолжила деньги минимум 8 другим гражданкам Украины . Жертвы оказались в затруднительном положении, потому что не могли возвращать такие денежные обороты.

Подобная деятельность в Италии считается преступной. Поэтому у полиции были все основания арестовать мошенницу. В то же время правоохранители конфисковали около 14 тысяч евро дохода от ростовщичества.