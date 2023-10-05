Знову палають Канари: через лісові пожежі евакуювали близько 3000 людей

Іспанський острів Тенерифе знову охопили лісові пожежі. Тисячі людей змушені були евакуюватися.

Горіти почало в лісистій місцевості на північному сході острова. Це той же район з глибокими ущелинами, який постраждав від масштабних лісових пожеж цього серпня.

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На Тенерифе знову палає ліс

Аномальна спека досі тримається на Канарських островах. Для осені температура понад 30°C вже не є типовою, тому ризики загорянь надзвичайно високі.

Уряд Канарських островів фактично оголосив стан тривоги через максимальні температури на островах Гран-Канарія та Тенерифе. В аеропорту Тенерифе-Південний зафіксували 39,4°C. Це перевищило попередній рекорд, який був досягнутий 14 жовтня 2017 року (38,6°C).

На Тенерифе евакуювали близько 2 400 жителів містечка Санта-Урсула, а ще 600 – з Ла-Оротави. Популярні туристичні райони острова знаходяться на безпечній відстані від епіцентру пожежі, тому гостям Канарських островів нічого не загрожує. Обидва аеропорти на Тенерифе також продовжують роботу у звичайному режимі.

Задимлення над містечком Ла-Оротава / Фото El Pais

Зараз осередок пожежі стабілізували, рятувальники пильно стежать за тим, щоб вогонь не розповсюдився знову. Ймовірно, евакуйованим жителям містечок на Тенерифе скоро дозволять повернутися до своїх домівок.

Місцева влада закликає громадян бути обережними, уникати походів у гори та стежити за новинами.