Гореть начало в лесистой местности на северо-востоке острова. Это тот же район с глубокими ущельями, который пострадал от масштабных лесных пожаров в августе.

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На Тенерифе снова пылает лес

Аномальная жара по-прежнему держится на Канарских островах. Для осени температура более 30°C уже не типична, поэтому риски возгораний чрезвычайно высоки.

Правительство Канарских островов фактически объявило состояние тревоги из-за максимальных температур на островах Гран-Канария и Тенерифе. В аэропорту Тенерифе-Южный было зафиксировано 39,4°C. Этот показатель побил предыдущий рекорд, достигнутый 14 октября 2017 года (38,6°C).

На Тенерифе эвакуировали около 2 400 жителей городка Санта-Урсула, а еще 600 – из Ла-Оротавы. Популярные туристические районы острова находятся на безопасном расстоянии от эпицентра пожара, потому гостям Канарских островов ничего не угрожает. Оба аэропорта на Тенерифе также продолжают работу в обычном режиме.

Дым над городком Ла-Оротава / Фото El Pais

Сейчас очаг пожара стабилизировали, спасатели пристально следят за тем, чтобы огонь не распространился снова. Вероятно, эвакуированным жителям городков на Тенерифе скоро позволят вернуться в свои дома.

Местные власти призывают граждан быть осторожными, избегать походов в горы и следить за новостями.

Напомним, в августе разрушительные пожары накрыли Тенерифе. В то время пришлось эвакуировать в безопасные места более 26 тысяч человек из 11 городов. Пламя тогда охватило более 5 тысяч гектаров территории и почти вплотную подкралось к столице Канарских островов – городу Санта-Крус.