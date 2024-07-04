Пожежа спалахнула на острові Тасос. Він розташований в Егейському морі й щороку зустрічає тисячі туристів.

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Що стало причиною пожежі

Тасос – популярний курорт. Однак влітку, коли Грецію охоплює спека, там часто розпочинаються пожежі. На жаль, винятком не став і 2024 рік. Однак цього разу причиною пожежі стала не температура повітря, а дві блискавки.



Пожежа на Тасосі спалахнула через блискавку / Unsplash

Варто зауважити, що це – друга пожежа за останні декілька днів у Греції. Раніше там гасили полум'я відразу на двох островах. Причиною стали сильні вітри.

Туристів попереджують про небезпеку

На жаль, розслабитися і насолоджуватися відпочинком наразі у Греції наразі не вийде. На четвер, 4 липня, служба цивільного захисту Греції оголосила штормове попередження. Прогнозують, що країну "накриють" грози. Подекуди варто готуватися й до граду. За даними фахівців, найбільше постраждають Центральна і Північна Греція.

Паралельно людей попереджують про загрозу пожеж через аномально високу температуру повітря. Прогнозують, що літо 2024 року стане найспекотнішим в історії людства. Це має негативний вплив на туристичний сезон.