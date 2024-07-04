Пожар вспыхнул на острове Тасос. Он расположен в Эгейском море и ежегодно встречает тысячи туристов.

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Что стало причиной пожара

Тасос – популярный курорт. Однако летом, когда Грецию охватывает жара, там часто начинаются пожары. К сожалению, исключением не стал и 2024 год. На этот раз причиной пожара стала не температура воздуха, а две молнии.



Пожар на Тасосе вспыхнул из-за молнии / Unsplash

Стоит заметить, что это – второй пожар за последние несколько дней в Греции. Ранее там тушили пламя сразу на двух островах. Причиной стали сильные ветры.

Туристов предупреждают об опасности

К сожалению, расслабиться и наслаждаться отдыхом пока в Греции пока не получится. На четверг, 4 июля, служба гражданской защиты Греции объявила штормовое предупреждение. Прогнозируют, что страну "накроют" грозы. Кое-где стоит готовиться и к граду. По данным специалистов, больше всего пострадают Центральная и Северная Греция.

Параллельно людей предупреждают об угрозе пожаров из-за аномально высокой температуры воздуха. Прогнозируют, что лето 2024 года станет самым жарким в истории человечества. Это имеет негативное влияние на туристический сезон.