Нас обманюють: туристка показала моторошне відео, що насправді залишилося від Венеції

Венеція – одне з найпопулярніших міст світу. Щороку туди приїжджають мільйони туристів. Водночас, як з'ясувалося, місто приховує свої таємниці. Тревел-блогерка Ерен Леннокс показала, як насправді виглядає місто.

Венеція – діамант у короні італійських міст. Варто зауважити, що останнім часом туристам там не надто раді. Зокрема, місцева влада намагається боротися з одноденними мандрівками. Наприклад, шляхом запровадження додаткових туристичних зборів.

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Водночас туристи зауважують: Венеція витрачає всі ресурси на боротьбу з туристами й забуває про власне сьогодення та майбутнє. Місто починає руйнуватися, втрачаючи свої must visit локації.

Неприємний досвід Ерен Леннокс

Тревел-блогерка Ерен Леннокс опублікувала відео своєї мандрівки до Венеції. Вона наголосила: очікування суттєво переважає над реальністю. Насправді Венеція виглядає не надто привабливо. Місто "розсипається". Вода руйнує старовинні будівлі.

Те відчуття, коли ви їдете до Венеції, а вона має зовсім не такий вигляд, як на фото,

– наголосила Леннокс.

Відео набрало тисячі переглядів й спровокувало активні обговорення.

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Одні туристи зауважують, що Венецію загалом суттєво переоцінюють. Окрім того, місто втрачає свою красу, від колишньої величі залишилася лише тінь, однак на це ніхто не збирається реагувати на це. Водночас є й ті, хто вважають, що Ерен – надто драматизує, а такі "таємні куточки" можна знайти у будь-якому місті світу.