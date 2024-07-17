Венеция – бриллиант в короне итальянских городов. Стоит заметить, что в последнее время туристам там не слишком рады. В частности, местные власти пытаются бороться с однодневными путешествиями. В частности, путем введения дополнительных туристических сборов.

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В то же время туристы отмечают: Венеция тратит все ресурсы на борьбу с туристами и забывает о собственном настоящем и будущем. Город начинает разрушаться, теряя свои must visit локации.

Неприятный опыт Эрен Леннокс

Тревел-блогер Эрен Леннокс опубликовала видео своего путешествия в Венецию. Она отметила: ожидания существенно преобладают над реальностью. На самом деле Венеция выглядит не слишком привлекательно. Город "рассыпается". Вода разрушает старинные здания.

То ощущение, когда вы едете в Венецию, а она имеет совсем не такой вид, как на фото,

– отметила Леннокс.

Видео набрало тысячи просмотров и спровоцировало активные обсуждения.

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Одни туристы отмечают, что Венецию в целом существенно переоценивают. Кроме того, город теряет свою красоту, от былого величия осталась лишь тень, однако на это никто не собирается реагировать на это. В то же время есть и те, кто считают, что Эрен – слишком драматизирует, а такие "тайные уголки" можно найти в любом городе мира.