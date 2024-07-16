Легендарний гладіатор Спартак та його соратники втекли під час Третьої рабської війни. Їм вдалося здобути декілька перемог проти римських військ.
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Знайти унікальну пам'ятку допомогли екологи
Археологи виявили кам'яну стіну і земляні укріплення. Зауважують, що Спартак, вочевидь, атакував її, аби вирватися з пастки, яку влаштували римляни.
Першими про стародавню стіну дізналися екологи. Далі вони вирішили розповісти про це археологам. Ті з радістю вирушили досліджувати знахідку. Щоб дізнатися правду, використали:
- методи радіолокаційного сканування;
- методи лазерного сканування;
- аналіз зразків ґрунту.
У процесі дослідження встановили, що паралельно стіні проходив глибокий рів (довжина – майже 1,5 кілометра). Наразі він весь покрився мохом. Вчені вже знають, що це відома римська система оборони. Її називають fossa and agger (рів та насип).
В Італії знайшли місце битви Спартака / Unsplash
Окрім того, на місті дослідження знайшли:
- держаки мечів;
- вигнуті клинки;
- наконечники дротиків;
- наконечники списів.
Зауважують, що стіну, яку римляни збудували для стримування Спартака, згадують у працях істориків та філософів.