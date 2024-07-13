У квітні цього року Венеція запровадила плату за в'їзд для одноденних туристів. Середній збір становив близько 5 євро (понад 220 гривень). Однак станом на липень місцева влада визнала, що ідея у такий спосіб зменшити кількість мандрівників у Венеції – провалилася.

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Тестовий режим відносного нововведення завершується вже 14 липня. Далі треба шукати альтернативні варіанти.

Що далі планує запровадити влада

Наразі місцева влада анонсувала консультації. Там обговорюватимуть, що робити далі, аби віднадити одноденних туристів. Зауважують, що вони руйнують місто та заважають спокійному ритму життя місцевих мешканців.

У деякі вихідні тут було менше людей, ніж у той самий час минулого року... але ніхто не очікував, що всі одноденні туристи чудесним чином зникнуть. Найближчими роками це буде більш ефективно, коли ми збільшимо кількість днів і піднімемо ціну,

– заявили у міській раді.



Венеція збільшить плату для туристів / Unsplash

Однак для туристів, які не мають можливостей заплатити додаткові гроші, можуть запровадити систему бронювання місць.

Розповіли, що у певні дні кількість туристів у місті сягнула понад 100 тисяч людей. Це – вдвічі більше, аніж місцевих мешканців.

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