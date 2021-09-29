Поїзди між Україною та Польщею нарешті відновлять рух: новий проєкт польського уряду
Джерело:inPoland
З 6 травня 2021 року пасажирське залізничне сполучення між Польщею та Україною було заборонене польським урядом. Відповідне розпорядження поновлювали тричі, однак вже у жовтні поїзди мають знову курсувати міжнародними рейками.
У новому проєкті розпорядження польского уряду передбачене скасування заборони на рух пасажирських поїздів між Україною та Польщею. Документ вже підписав прем'єр-міністр республіки.
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Відновлення руху пасажирських поїздів між Польщею та Україною: що відомо
Укрзалізниця протягом кількох місяців вела переговори з Польщею про відновлення пасажирського залізничного сполучення між країнами. У червні підписати угоди вдалось з Угорщиною, Словаччиною та Австрією, але польське регулювання не поспішало скасовувати заборону.Зверніть увагу! На початку вересня 2021 року на сайті польської залізниці з'явилось 4 сполучення з Україною, однак потяги так і не рушили з вокзалів через продовження дії заборони.
Новий проєкт постанови від 28 вересня повинен скасувати заборону і дати можливість запустити міжнародний пасажирський транспорт вже у жовтні.
Впровадження цього рішення має забезпечити можливість реалізації запланованої транспортної пропозиції з метою виправдання соціальних очікувань пасажирського залізничного транспорту,
– декларує документ.
До слова, мовиться лише про скасування заборони на рух поїздів між Польщею та Україною. Залізничне сполучення з Білоруссю в польському уряді поки що відновлювати не планують.