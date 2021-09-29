Поїзди між Україною та Польщею нарешті відновлять рух: новий проєкт польського уряду

З 6 травня 2021 року пасажирське залізничне сполучення між Польщею та Україною було заборонене польським урядом. Відповідне розпорядження поновлювали тричі, однак вже у жовтні поїзди мають знову курсувати міжнародними рейками.

У новому проєкті розпорядження польского уряду передбачене скасування заборони на рух пасажирських поїздів між Україною та Польщею. Документ вже підписав прем'єр-міністр республіки.

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Відновлення руху пасажирських поїздів між Польщею та Україною: що відомо

Укрзалізниця протягом кількох місяців вела переговори з Польщею про відновлення пасажирського залізничного сполучення між країнами. У червні підписати угоди вдалось з Угорщиною, Словаччиною та Австрією, але польське регулювання не поспішало скасовувати заборону.

На початку вересня 2021 року на сайті польської залізниціз Україною, однак потяги так ічерез продовження дії заборони.

Новий проєкт постанови від 28 вересня повинен скасувати заборону і дати можливість запустити міжнародний пасажирський транспорт вже у жовтні.

Впровадження цього рішення має забезпечити можливість реалізації запланованої транспортної пропозиції з метою виправдання соціальних очікувань пасажирського залізничного транспорту,

– декларує документ.

До слова, мовиться лише про скасування заборони на рух поїздів між Польщею та Україною. Залізничне сполучення з Білоруссю в польському уряді поки що відновлювати не планують.