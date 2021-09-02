Нещодавно у розкладі Polskie Linie Kolejowe з'явились чотири потяги зі сполученням між польськими та українськими містами. Перший рейс мав відправитись з Перемишля до Києва 15 вересня, однак тепер такі поїздки, очевидно, скасують.

Читайте також Скільки грошей переказали з-за кордону в Україну за перше півріччя 2021: вражаюча інфографіка

У першому параграфі нового розпорядження мовиться, що термін дії обмежень від 6 травня 2021 року продовжено з 31 серпня до 30 вересня 2021 року включно.

До слова, відповідне розпорядження протягом літнього сезону продовжували тричі:

з 5 червня до 25 червня;

з 26 червня до 30 серпня;

з 31 серпня до 30 вересня.

Чи продовжать обмеження вчетверте – на жовтень 2021 року – поки не відомо.

Додамо, що на сайті Polskie Linie Kolejowe потяги в Україну досі присутні у розкладі.

Сполучення з Україною досі присутнє на сайті польської залізниці / Скриншот сайту portalpasazera.pl