У новому проєкті розпорядження польского уряду передбачене скасування заборони на рух пасажирських поїздів між Україною та Польщею. Документ вже підписав прем'єр-міністр республіки.

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Відновлення руху пасажирських поїздів між Польщею та Україною: що відомо

Укрзалізниця протягом кількох місяців вела переговори з Польщею про відновлення пасажирського залізничного сполучення між країнами. У червні підписати угоди вдалось з Угорщиною, Словаччиною та Австрією, але польське регулювання не поспішало скасовувати заборону.

Зверніть увагу! На початку вересня 2021 року на сайті польської залізниці з'явилось 4 сполучення з Україною, однак потяги так і не рушили з вокзалів через продовження дії заборони.

Новий проєкт постанови від 28 вересня повинен скасувати заборону і дати можливість запустити міжнародний пасажирський транспорт вже у жовтні.

Впровадження цього рішення має забезпечити можливість реалізації запланованої транспортної пропозиції з метою виправдання соціальних очікувань пасажирського залізничного транспорту,

– декларує документ.

До слова, мовиться лише про скасування заборони на рух поїздів між Польщею та Україною. Залізничне сполучення з Білоруссю в польському уряді поки що відновлювати не планують.