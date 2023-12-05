Чеський залізничний перевізник RegioJet виконуватиме нічні рейси Прага – Чоп вже з початку наступного року. У потязі будуть сидячі та спальні місця на 140 пасажирів.

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Новий потяг Прага – Чоп може здійснити перший рейс вже в січні

Потяг із Праги до Чопа спершу матиме 3 вагони: на 80 спальних місць і ще 60 – сидячих. Відправлення з головного залізничного вокзалу Праги планується о 21:38, а прибуття до Чопа о 10:35 наступного дня. Зі станції Чоп потяги відправлятимуться о 17:30 і прибуватимуть до столиці Чехії о 05:07.

У розкладі Укрзалізниці на 2024 рік, який почне працювати з 10 грудня, планують забезпечити хороше сполучення станції Чоп із внутрішніми рейсами до різних міст України.

Власник приватної залізничної компанії RegioJet Радім Янчура розповідав, що маршрут Прага – Чоп можуть в перспективі продовжити до Мукачева.

Також чеський перевізник має в планах з'єднати Україну з іншими європейськими столицями спільно з Укрзалізницею. Наприклад, здійснювати сполучення з Берліном через прикордонний пункт у польському Перемишлі. Але щоб втілити цей задум, потрібні додаткові інвестиції в інфраструктуру.

Укрзалізниця запускає маршрут до Відня та Будапешта

Український перевізник з 10 грудня запускає новий маршрут зі сполученням Відень – Чоп – Відень. Він матиме зручні варіанти стикування з українськими потягами (з Києва, Львова, Рівного, Луцька).

Розклад руху вдалося розробити таким чином, що нічну частину поїздки до Чопа, пасажири проводитимуть у зручних спальних вагонах української залізниці. А денну подорож із Чопа до Будапешта чи Відня – в сучасних сидячих вагонах першого або другого класу угорських залізниць.

Пасажири можуть не хвилюватися за стикування в Чопі через можливі спізнення. Пересадка на угорські потяги узгоджена, тому поїзд чекатиме на всіх пасажирів.

Квиток із Києва до Відня купе + сидячий вагон 2 класу коштуватиме приблизно 2 500 гривень.