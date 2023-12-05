Чешский железнодорожный перевозчик RegioJet будет выполнять ночные рейсы Прага – Чоп уже с начала следующего года. В поезде будут сидячие и спальные места на 140 пассажиров.

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Новый поезд Прага – Чоп может совершить первый рейс уже в январе

Поезд из Праги в Чоп сначала будет иметь 3 вагона: на 80 спальных мест и еще 60 – сидячих. Отправление с главного железнодорожного вокзала Праги планируется в 21:38, а прибытие в Чоп в 10:35 на следующий день. Со станции Чоп поезда будут отправляться в 17:30 и прибывать в столицу Чехии в 05:07.

В расписании Укрзализныци на 2024 год, которое начнет работать с 10 декабря, планируют обеспечить хорошее сообщение станции Чоп с внутренними рейсами в разные города Украины.

Владелец частной железнодорожной компании RegioJet Радим Янчура рассказывал, что маршрут Прага – Чоп могут в перспективе продлить до Мукачево.

Также чешский перевозчик в дальнейшем планирует соединить Украину с другими европейскими столицами совместно с Укрзализныцей. Например, осуществлять сообщение с Берлином через пограничный пункт в польском Перемышле. Но чтобы воплотить этот замысел, потребуются дополнительные инвестиции в инфраструктуру.

Укрзализныця запускает маршрут в Вену и Будапешт

Украинский перевозчик с 10 декабря запускает новый маршрут с сообщением Вена – Чоп – Вена. У него будут удобные варианты стыковки с украинскими поездами (из Киева, Львова, Ровно, Луцка).

Расписание движения удалось разработать таким образом, что ночную часть поездки в Чоп пассажиры будут проводить в удобных спальных вагонах украинской железной дороги. А дневное путешествие из Чопа в Будапешт или Вену – в современных сидячих вагонах первого или второго класса венгерских поездов.

Пассажиры могут не волноваться за стыковку в Чопе из-за возможных опозданий. Пересадка на венгерские поезда согласована, поэтому поезд будет ждать всех пассажиров.

Билет из Киева в Вену купе + сидячий вагон 2 класса обойдется примерно в 2 500 гривен.