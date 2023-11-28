Як повідомляє пресслужба перевізника, сполучення на Відень стане тепер зручним і для пасажирів рейсу №367/368 Луцьк – Рівне – Чоп – Ужгород.

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Укрзалізниця запускає новий маршрут до Будапешта та Відня

В УЗ зазначили, що розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів – Чоп) пасажир проводитиме у зручних спальних вагонах "Укрзалізниці". Натомість денний сегмент сполученням Чоп – Будапешт – Відень проходитимуть в сучасних сидячих вагонах 1 або 2 класу угорських залізниць.

Уже з 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд №143/146 Відень – Чоп – Відень, який на станції Чоп буде "підв'язаний" під зручну пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадних пасажирів,

– йдеться в повідомленні.

Вартість квитка з Києва до Відня сидячим вагоном 2 класу + купе складатиме близько 2 500 гривень. Це майже на 1 000 гривень дешевше за пряме сполучення Київ – Відень вагонами класу "Ріц".

Детальний розклад руху:

відправлення поїзда з Києва під №745 щодня о 16:38 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під №368);

Львів 23:31 — 00:23;

Чоп 06:20;

на вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №146 Чоп – Відень, що відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23;

Будапешт-Келеті 14:20 – 14:40, прибуття до головного вокзалу Відня о 17:20.

На зворотному шляху поїзд №143 Відень – Чоп відправляється зі столиці Австрії о 10:42, Будапешт-Келеті 13:19 – 13:40, прибуття у Чоп о 20:59.

Після прибуття на вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №367, що відправлятиметься з Чопа щодня о 23:24 з посадкою з 22:50, Львів 05:18 – 06:20, прибуття до Києва о 13:12 з зупинкою в Рівному 09:51 та Луцьку об 11:30.

Новий маршрут Укрзалізниці до Будапешта та Відня / Фото УЗ

Також пасажирам не варто хвилюватися за своє стикування в Чопі через можливі спізнення, оскільки пересадка є узгодженою: поїзд завжди чекатиме всіх пасажирів.

В УЗ анонсували нові міжнародні маршрути на 2024 рік

УЗ презентувала оновлений графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому з'явились 14 нових маршрутів — 11 внутрішніх рейсів та 3 міжнародних.

Наступного року Укрзалізниця планує запустити нові маршрути за кордон: Дніпро — Хелм, Чоп — Відень і Чоп — Прага. Що відомо про майбутні рейси — далі в матеріалі.