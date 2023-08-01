Ще один поїзд з України до Польщі: рейс із Рави-Руської запустять до кінця літа

Наприкінці літа планують запустити ще один довгоочікуваний потяг до Польщі: із Рави-Руської до Варшави. Вже оголосили орієнтовну дату першого рейсу – 24 серпня.

У серпні до Варшави розпочне їздити новий потяг з України. Він курсуватиме нещодавно прокладеною євроколією.

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Довгоочікуваний маршрут до Польщі

Польський приватний перевізник SKPL Cargo отримав дозвіл на виконання пасажирських рейсів з України до Варшави й навпаки ще в червні. Але організувати сполучення так швидко не вдалось, тому запуск маршруту перенесли на кінець літа.

Новий рейс до Варшави хочуть запустити до Дня Незалежності – 24 серпня. Саме цю орієнтовну дату журналістам назвав заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко. До Варшави курсуватиме польський потяг компанії SKPL Cargo. А вже з Рави-Руської до Львова і далі пасажири зможуть дістатися потягами "‎Укрзалізниці".

Деталі рейсу Рава-Руська – Варшава

Новий маршрут обслуговуватимуть 2 поїзди по 240 пасажирів кожен.

Оприлюднено і попередній графік руху потяга. З Варшави він відправлятиметься о 14:00 (за польським часом), а на кінцеву зупинку у Раві-Руській прибуватиме о 20:15 (за київським часом). У зворотному напрямку із Рави-Руської поїзд вирушатиме о 8:45 і прибуватиме в столицю Польщі о 13:00.

Вартість квитка на потяг з Рави-Руської до Варшави поки невідома.

Маршрут стане альтернативою для інших популярних видів транспорту та розвантажить пункти пропуску між Україною та Польщею. На цей потяг українці чекають вже не перший рік. Для цього від Рави-Руської до кордону з Польщею облаштували відрізок колії європейського стандарту, відремонтували вокзал та відкрили митний пост.

Нині найпопулярнішим залізничним сполученням з Польщею є потяг. Але на нього дуже складно купити квитки.