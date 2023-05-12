Потяги можуть зупинитися по всій території Німеччини на 2 доби. Профспілка залізниці та транспорту попередила громадян про запланований масштабний протест. Коли почнеться страйк, та чого вимагають німецькі залізничники – читайте далі.

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50-годинний страйк планують розпочати о 22:00 в неділю (14 травня). Профспілка планує заблокувати роботу залізниці до півночі вівторка (16 травня). Упродовж 2 днів всі міжміські потяги залишаться в депо. Страйк зачепить і регіональні маршрути.

Це буде вже третій (і найтриваліший) попереджувальний страйк залізничників Німеччини. Очікується, що до нього приєднаються працівники концерну Deutsche Bahn та ще 50 інших залізничних операторів.

Чого вимагають німецькі залізничники

Уже тривалий час працівники залізничного транспорту вимагають підвищення зарплати на 12% (але не менше, ніж на 650 євро на місяць). Напередодні переговори залізничників з Deutsche Bahn тривали до пізнього вечора, але домовитися не вдалося.

Нагадаємо, у березні страйк залізничників паралізував рух потягів у Німеччині на добу.

Що робити з квитками

У Німеччині таки готуються до зупинки міжміських потягів на 2 доби. У Deutsche Bahn попереджають: якщо ви хочете перенести поїздку, заплановану на 14-16 травня, можна змінити дату на будь-який інший день. Деталі можна переглянути за посиланням.