Поезда могут остановиться по всей территории Германии на 2 дня. Профсоюз железной дороги и транспорта предупредил граждан о запланированном масштабном протесте. Когда начнется забастовка и чего требуют немецкие железнодорожники – читайте дальше.

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50-часовую забастовку планируют начать в 22:00 в воскресенье (14 мая). Профсоюз планирует заблокировать работу железной дороги до полуночи вторника (16 мая). В течение 2 дней все междугородние поезда останутся в депо. Забастовка коснется и региональных маршрутов.

Это будет уже третья (и самая продолжительная) предупредительная забастовка железнодорожников Германии. Ожидается, что к ней присоединятся работники концерна Deutsche Bahn и 50 других железнодорожных операторов.

Чего требуют немецкие железнодорожники

Уже долгое время работники железнодорожного транспорта требуют повышения зарплаты на 12% (но не менее чем на 650 евро в месяц). Накануне переговоры железнодорожников с Deutsche Bahn продолжались до позднего вечера, но договориться не удалось.

Напомним, в марте забастовка железнодорожников парализовала движение поездов в Германии на сутки.

Что делать с билетами

В Германии подготовили пассажиров к остановке поездов на 2 суток. Deutsche Bahn предупреждает: если вы хотите перенести поездку, запланированную на 14-16 мая, можно изменить дату на любой другой день. Подробности можно просмотреть по ссылке.