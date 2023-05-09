Польський PKP Intercity розпродає 1,5 мільйона квитків на поїзди

Продаж акційних квитків триватиме до 28 травня й стосуватиметься поїздок потягами до кінця поточного місяця. Знайти дешеві сполучення можна на сайті PKP Intercity у вкладці "Promobilet".

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Завдяки акції "Promo" на популярних напрямках, як-от із Варшави до Кракова, Труймясто, Катовіце чи Познані, ціни квитків можуть починатися від 19 злотих. Поїздки зі столиці до Лодзі, Любліна чи Білостока можливі за 14 злотих.

Наявність акційних квитків залежить від популярності того чи іншого потяга. Кількість дешевих квитків на окремих напрямках обмежена, тому, хто перший – той і поїде дешевше. Водночас варто зауважити, що найбільше акційних квитків буде на потяги, які курсують в менш популярні години,

– йдеться у повідомленні.

Акційна пропозиція також діє для поїздок потягами Pendolino – квитки на сполучення між найбільшими містами Польщі починаються від 49 злотих.

Приклад бронювання акційних квитків / Скриншот з сайту перевізника

Зазначається, що дешеві квитки планують додавати партіями. Придбати їх можна буде навіть у день поїздки.