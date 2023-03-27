Страйк відбувається за ініціативи профспілки залізничного транспорту EVG та профспілки Verdi. Він триватиме добу і торкнеться роботи багатьох видів транспорту по всій країні.

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Verdi закликає збільшити зарплату працівникам на 10,5%, причому не менше ніж на 500 євро на місяць. Союз EVG виступає за підвищення заробітної плати працівникам німецьких залізниць на 12%, але не менше ніж на 650 євро на місяць.

На знак протесту проти недостатніх пропозицій у колективних переговорах для приблизно 2,5 мільйона працівників федеральних і місцевих органів влади, а також для працівників компаній Deutsche Bahn AG члени профспілок DGB mobility Verdi та EVG спільно припинять роботу 27 березня. По всій країні будуть суттєві обмеження в транспортній інфраструктурі,

– попереджали керівники профспілок.

Зокрема, профспілка залізничників і транспортників (EVG) закликала не виходити в понеділок на роботу майже 230 тисяч працівників близько 50 компаній. Залізничний рух майже повністю зупинився у Німеччині.

Страйк стане найбільшим у Німеччині з 1992 року, наголосив глава Verdi Франк Вернеке. Він відбувається одночасно з черговим раундом переговорів між профспілками та представниками німецької влади, який заплановано на 27 – 29 березня в Потсдамі.

Майже весь транспорт зупинено