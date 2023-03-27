У ФРН проходить масштабний страйк транспортників
Страйк відбувається за ініціативи профспілки залізничного транспорту EVG та профспілки Verdi. Він триватиме добу і торкнеться роботи багатьох видів транспорту по всій країні.
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Verdi закликає збільшити зарплату працівникам на 10,5%, причому не менше ніж на 500 євро на місяць. Союз EVG виступає за підвищення заробітної плати працівникам німецьких залізниць на 12%, але не менше ніж на 650 євро на місяць.
На знак протесту проти недостатніх пропозицій у колективних переговорах для приблизно 2,5 мільйона працівників федеральних і місцевих органів влади, а також для працівників компаній Deutsche Bahn AG члени профспілок DGB mobility Verdi та EVG спільно припинять роботу 27 березня. По всій країні будуть суттєві обмеження в транспортній інфраструктурі,
– попереджали керівники профспілок.
Зокрема, профспілка залізничників і транспортників (EVG) закликала не виходити в понеділок на роботу майже 230 тисяч працівників близько 50 компаній. Залізничний рух майже повністю зупинився у Німеччині.
Страйк стане найбільшим у Німеччині з 1992 року, наголосив глава Verdi Франк Вернеке. Він відбувається одночасно з черговим раундом переговорів між профспілками та представниками німецької влади, який заплановано на 27 – 29 березня в Потсдамі.
Майже весь транспорт зупинено
- У понеділок скасовані практично всі рейси в аеропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майні, Штутгарта, а також аеропорту Кельн-Бонн. Аеропорт Берліна при цьому продовжує роботу, але у аеропорти інших міст Німеччини, де відбуваються страйки, літаки не вилітають.
- Залізничний концерн Deutsche Bahn також повідомив про зупинку руху потягів далекого прямування в усій країні. Але в компанії очікують, що проблеми з рухом потягів продовжаться і вранці 28 березня.
- Не курсуватиме більшість приміських поїздів, оскільки їхній оператор, компанія DB Regio, також приєдналася до страйку.
- У семи регіонах Німеччини скасували рух частини громадського транспорту. Йдеться про Баден-Вюртемберг, Баварію, Гессен, Нижню Саксонію, Рейнланд-Пфальц, Саксонію і Північний Рейн – Вестфалію. У регіонах діє розклад руху автобусів на випадок страйку.
- Окрім того, у деяких місцях не працюють люди у портах і на автобанах.