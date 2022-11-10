Після 24 лютого потягів міжнародного сполучення значно побільшало. За цей період Укрзалізниця у 9 разів наростила обсяги пасажирських перевезень за кордон. Але попри 5 нових рейсів до Європи, найпопулярнішим лишається Київ – Варшава. Чим і користуються спекулянти.

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Квитки на потяг Київ – Варшава будуть доступні лише онлайн

Відтак, з 10 листопада квитки на поїзд №67/68 Київ — Варшава більше не продаватимуться у фізичних залізничних касах. Придбати квиток можна буде лише в інтернеті.

Такі нововведення запроваджені для того, аби завадити шахраям і спростити доступ до квитків пасажирам. Адже почастішали випадки, коли українці стають жертвами людей, які перепродають квитки "з рук" чи в соціальних мережах на своїх сторінках. А реалізація квитків виключно онлайн на рейс, який сполучає Київ та Варшаву, допоможе уникнути шахрайства.

Зауважте! Продаж квитків онлайн на напрямки Київ – Варшава та Варшава – Київ відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу, щоб усі пасажири були в рівних умовах.