Зламався потяг до Словаччини: Укрзалізниця попереджає про зміну розкладу
6 жовтня 2023, 16:05Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Український перевізник попередив пасажирів, що потяг №960/961 Кошице – Мукачево – Кошице сьогодні не курсуватиме.
Потяг із Мукачева до Кошице на сьогодні скасували через поломку рухомого складу словацьких залізниць. В Укрзалізниці перепросили за незручності й зорієнтували пасажирів, як їм бути.
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Зміни в розкладі
Перевізник повідомив пасажирам, що вони можуть скористатися іншими рейсами до Словаччини.
Наступні потяги №962 Кошице (11:46) – Мукачево (16:53) та №963 Мукачево (18:16) – Кошице (21:33) будуть слідувати з подвійною кількістю місць. Всі пасажири, які мають квитки на сьогоднішній скасований рейс, можуть ними скористатися.
Останні новини Укрзалізниці:
- Перевізник розширює кількість місць на маршруті "Харків — Перемишль" до Польщі. Оновлений розклад курсування покращить сполучення Харкова з Польщею. Відправлення поїзда №73/74 з Харкова (від 7 жовтня) о 13:36, прибуття до Перемишля об 11:17. Зворотно з Перемишля (від 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55.
- В Україні 15 жовтня запускають новий міжнародний поїзд зі Львова до Варшави. Цей маршрут не працював 18 років. Також цього дня розпочне роботу залізничний пункт пропуску в Раві-Руській. Розклад руху розробили, щоб охопити залізничним сполученням із Варшавою та Любліном не тільки Львів, а й інші міста на заході України: Івано-Франківськ, Коломию, Стрий, Моршин, Калуш, Жовкву та Брюховичі.
- Укрзалізниця пропонує оренду площ на 21 вокзалі. Перевізник просить підприємців допомогти у трансформації українських вокзалів і пропонує вигідні умови для бізнесу. Йдеться про Київ, Львів, Ужгород, Трускавець, Кривий Ріг, Одесу, Дніпро та інші міста.