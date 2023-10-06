Зламався потяг до Словаччини: Укрзалізниця попереджає про зміну розкладу

Український перевізник попередив пасажирів, що потяг №960/961 Кошице – Мукачево – Кошице сьогодні не курсуватиме.

Потяг із Мукачева до Кошице на сьогодні скасували через поломку рухомого складу словацьких залізниць. В Укрзалізниці перепросили за незручності й зорієнтували пасажирів, як їм бути.

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Зміни в розкладі

Перевізник повідомив пасажирам, що вони можуть скористатися іншими рейсами до Словаччини.

Наступні потяги №962 Кошице (11:46) – Мукачево (16:53) та №963 Мукачево (18:16) – Кошице (21:33) будуть слідувати з подвійною кількістю місць. Всі пасажири, які мають квитки на сьогоднішній скасований рейс, можуть ними скористатися.

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