Поезд из Мукачево в Кошице на сегодняшний день отменили из-за поломки подвижного состава словацких железных дорог. В Укрзализныце извинились за неудобства и сориентировали пассажиров, как им быть.

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Изменения в расписании

Перевозчик сообщил пассажирам, что они могут воспользоваться другими рейсами в Словакию.

Следующие поезда №962 Кошице (11:46) – Мукачево (16:53) и №963 Мукачево (18:16) – Кошице (21:33) будут следовать с двойным количеством мест. Все пассажиры, у которых есть билеты на сегодняшний отмененный рейс, могут ими воспользоваться.

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