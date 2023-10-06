Поезд из Мукачево в Кошице на сегодняшний день отменили из-за поломки подвижного состава словацких железных дорог. В Укрзализныце извинились за неудобства и сориентировали пассажиров, как им быть.
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Изменения в расписании
Перевозчик сообщил пассажирам, что они могут воспользоваться другими рейсами в Словакию.
Следующие поезда №962 Кошице (11:46) – Мукачево (16:53) и №963 Мукачево (18:16) – Кошице (21:33) будут следовать с двойным количеством мест. Все пассажиры, у которых есть билеты на сегодняшний отмененный рейс, могут ими воспользоваться.
Последние новости Укрзализныци:
- Перевозчик расширяет количество мест на маршруте "Харьков – Перемышль" в Польшу. Обновленное расписание улучшит сообщение Харькова с Польшей. Отправление поезда №73/74 из Харькова (от 7 октября) в 13:36, прибытие в Перемышль в 11:17. Обратно из Перемышля (от 8 октября) в 13:45, прибытие в Харьков в 14:55.
- В Украине 15 октября запускают новый международный поезд из Львова в Варшаву. Этот маршрут работал 18 лет. Также в этот день начнет работу железнодорожный пункт пропуска в Раве-Русской. Расписание движения было разработано, чтобы охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и другие города на западе Украины: Ивано-Франковск, Коломыю, Стрый, Моршин, Калуш, Жовкву и Брюховичи.
- Укрзализныця предлагает аренду площадей на 21 вокзале. Перевозчик просит предпринимателей помочь в трансформации украинских вокзалов и предлагает выгодные условия для бизнеса. Речь идет о Киеве, Львове, Ужгороде, Трускавце, Кривом Роге, Одессе, Днепре и других городах.