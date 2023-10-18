Посвідчення водія можуть доставляти українцям за кордон: запрацювала послуга МВС

Міністерство внутрішніх справ запускає послугу для водіїв, які перебувають за кордоном. Українці можуть замовити обмін посвідчення водія з доставкою до інших країн.

Тисячі українців після 24 лютого були вимушені переїхати жити за кордон. Багато з них потребують відновлення водійського посвідчення, але не можуть зробити це в інших країнах. Тому у МВС запустили нову послугу і пояснили, як нею скористатися.

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Тепер відновити права можна за кордоном

Спершу така опція стане доступна для українців у Польщі. Замовити документ з міжнародною доставкою Укрпошти можна в електронному кабінеті водія.

Цей сервіс знадобиться для тих, хто хоче обміняти своє посвідчення, отримане вперше на 2 роки, якщо вони його загубили, пошкодили або змінили персональні дані.

Нова послуга замовляється за кілька кліків. Для цього потрібно увійти до персонального кабінету водія, обрати причину обміну посвідчення, виставити міжнародну доставку та сплатити за послугу. Далі сервісний центр МВС обробить заявку і відправить готовий документ на обране відділення за кордоном.

Яка вартість послуги і скільки чекати на посвідчення

Нове посвідчення водія коштуватиме орієнтовно 311 гривень за адмінпослугу та бланк. А логістичні витрати за доставку вийдуть десь 960 гривень.

Термін доставки посвідчення за кордон – близько 15 днів. А вже з листопада послугу запустять не лише в Польщі, а й в інших європейських країнах.

Нагадаємо, що українці за кордоном також можуть скористатися послугами ДП "‎Документ". У таких центрах можна оформити або обміняти документи, в тому числі й посвідчення водія. Наразі такі паспортні центри працюють у шести країнах: Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії, Туреччині та Словаччині.