Тысячи украинцев после 24 февраля были вынуждены переехать жить за границу. Многие нуждаются в восстановлении водительского удостоверения, но не могут сделать это в других странах. Поэтому в МВД запустили новую услугу и объяснили, как ею воспользоваться.

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Теперь восстановить права можно за границей

Сначала такая опция станет доступна украинцам в Польше. Заказать документ с международной доставкой Укрпочты можно в электронном кабинете водителя.

Этот сервис понадобится тем, кто хочет обменять удостоверение, полученное впервые на 2 года, если они его потеряли, повредили или изменили персональные данные.

Новая услуга заказывается за несколько кликов. Для этого нужно войти в персональный кабинет водителя, выбрать причину обмена удостоверения, выставить международную доставку и оплатить услугу. Далее сервисный центр МВД обработает заявку и отправит готовый документ на выбранное отделение за границей.

Какая стоимость услуги и сколько ждать удостоверения

Новое водительское удостоверение будет стоить ориентировочно 311 гривен за админуслугу и бланк. А логистические расходы за доставку получатся примерно 960 гривен.

Срок доставки удостоверения за границу – около 15 дней. А уже с ноября услуга будет запущена не только в Польше, но и в других европейских странах.

Напомним, что украинцы за границей также могут воспользоваться услугами ГП "Документ". В таких центрах можно оформить или обменять документы, в том числе и водительские права. Пока такие паспортные центры работают в шести странах: Польше, Чехии, Германии, Испании, Турции и Словакии.

Также украинцы могут получить международное водительское удостоверение. Какие документы для этого нужны и куда обращаться – читайте по ссылке.