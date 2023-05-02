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Як отримати міжнародне водійське посвідчення

Обміняти національне водійське посвідчення на міжнародне можна звернувшись у найближчий сервісний центр МВС.

Для цієї процедури вам необхідно підготувати пакет наступних документів:

копія та оригінал національного водійського посвідчення;

паспорт громадянина України. При наявності ID-картки без електронних підтверджень про реєстрацію місця проживання, додатково необхідно надати довідку про реєстрацію місця проживання громадянина;

закордонний паспорт громадянина України;

фото 3,5х4,5 сантиметрів на матовому папері;

квитанція яка підтверджує оплату послуги.

Зазначається, що процедура може зайняти до 5 днів.

Термін дії міжнародного водійського посвідчення становить 3 роки, але не більше, ніж термін дії національного посвідчення.

Крім того, у відомстві нагадали, що з кінця 2021 року в ГСЦ втілили ще одну новацію в національному посвідченні водія – адаптували його до європейського зразка. У документі фіксується відмітка у вигляді коду "78", якщо практичний іспит ви складали на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

Чи дійсні українські права за кордоном

Починаючи з 29 червня 2022 року, водійські посвідчення, які видані в Україні, визнають у Європі. Це означає, що українці, які мають такі посвідчення, не повинні змінювати їх або проходити додаткові іспити, щоб водити автомобіль за кордоном.

Українці можуть використовувати водійські посвідчення у формі пластикової картки рожевого, жовтого та блакитного кольору аби перетнути кордон з європейськими країнами. А от старі посвідчення у вигляді книжечки вже не дозволять виїжджати за межі України.