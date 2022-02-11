Посвідчення водія у Польщі: скільки коштує та які документи потрібні українцям
Джерело:shoppingpl.com
Процедура оформлення посвідчення водія у Польщі складається з декількох етапів. Для того, щоб отримати право кермування легковим авто в Республіці, доведеться витратити від 1 900 до 3 500 злотих.
Окрім навчання на водійських курсах, як і в Україні, потрібно скласти теоретичний і практичний іспити. Крім того, на українців у Польщі чекає ціла низка формальних процедур для отримання необхідних документів.
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Довідка від лікаря
Перед тим, як розпочати процес отримання водійського посвідчення в Польщі, необхідно записатись на прийом до спеціалізованого лікаря. Фахівець оглядає майбутнього водія, щоб переконатись, чи його стан здоров'я дозволяє кермувати автомобілем.
Стандартна перевірка – зір, моторика рук і плечового поясу. Якщо все у порядку, лікар видає відповідне письмове підтвердження. Така діагностика коштує від 150 до 200 злотих – залежно від прайсу конкретної медичної установи.
Профіль кандидата на водія
Після медичного огляду, потрібно подати заяву на створення номеру РKК – так званого "Профілю кандидата на водія" (Profil Kandydata na Kierowcę). За цим номером установи, що видають посвідчення водія, ідентифікують особу, яка претендує на отримання документа.
Присвоєння номера РКК є безкоштовним, однак разом із заявкою потрібно подати фото паспортного формату. Зробити і видрукувати його у Польщі коштує від 20 до 50 злотих.
Курси водіння
Лише після двох попередніх кроків можна обрати й оплатити бажані курси водіння. Для цього потрібно знайти найбільш привабливий для вас "Центр підготовки водіїв" (Ośrodku Szkolenia Kierowców). Навчання триває декілька тижнів, і за цей час ви відвідуєте як теоретичні, так і практичні заняття.
Вартість водійських курсів коливається у межах від 1 500 до 3 000 злотих. Усе залежить від населеного пункту, досвіду інструктора, якості навчання та статистики результативності складання іспитів учнями.
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Складання іспитів
Після закінчення курсу навчання потрібно скласти іспит, що містить у собі теоретичну і практичну частини. Кожна спроба складання теоретичної частини коштує 30 злотих. Практична частина дорожча – 140 злотих за спробу.
Отримання водійських прав у Польщі
Після успішного складання іспитів, можна отримати посвідчення водія як в електронному, так і у пластиковому варіанті. Електронне посвідчення є безкоштовним, а ось сервісний збір за випуск пластику становить 100,5 злотого.
Кошти потрібно внести до каси або ж онлайн-переказом з польського банківського рахунку за реквізитами державної установи, яка видає вам документ.
Підсумок
Отже, отримання посвідчення водія категорії В у Польщі складається з таких витрат:
- фото для РKК – 20 – 50 злотих;
- медичний огляд – 150 – 200 злотих;
- курси водіння – 1 500 – 3 000 злотих;
- теоретичний іспит – 30 злотих;
- практичний іспит – 140 злотих;
- сервісний збір за оформлення документа – 100,5 злотого.
Загалом витратити, за умови складання всіх іспитів з першого разу, становлять від 1 900 до 3 500 злотих, або ж від 13 380 до 26 760 гривень.
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