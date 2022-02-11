Окрім навчання на водійських курсах, як і в Україні, потрібно скласти теоретичний і практичний іспити. Крім того, на українців у Польщі чекає ціла низка формальних процедур для отримання необхідних документів.

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Довідка від лікаря

Перед тим, як розпочати процес отримання водійського посвідчення в Польщі, необхідно записатись на прийом до спеціалізованого лікаря. Фахівець оглядає майбутнього водія, щоб переконатись, чи його стан здоров'я дозволяє кермувати автомобілем.

Стандартна перевірка – зір, моторика рук і плечового поясу. Якщо все у порядку, лікар видає відповідне письмове підтвердження. Така діагностика коштує від 150 до 200 злотих – залежно від прайсу конкретної медичної установи.

Профіль кандидата на водія

Після медичного огляду, потрібно подати заяву на створення номеру РKК – так званого "Профілю кандидата на водія" (Profil Kandydata na Kierowcę). За цим номером установи, що видають посвідчення водія, ідентифікують особу, яка претендує на отримання документа.

Присвоєння номера РКК є безкоштовним, однак разом із заявкою потрібно подати фото паспортного формату. Зробити і видрукувати його у Польщі коштує від 20 до 50 злотих.

Курси водіння

Лише після двох попередніх кроків можна обрати й оплатити бажані курси водіння. Для цього потрібно знайти найбільш привабливий для вас "Центр підготовки водіїв" (Ośrodku Szkolenia Kierowców). Навчання триває декілька тижнів, і за цей час ви відвідуєте як теоретичні, так і практичні заняття.

Вартість водійських курсів коливається у межах від 1 500 до 3 000 злотих. Усе залежить від населеного пункту, досвіду інструктора, якості навчання та статистики результативності складання іспитів учнями.

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Складання іспитів

Після закінчення курсу навчання потрібно скласти іспит, що містить у собі теоретичну і практичну частини. Кожна спроба складання теоретичної частини коштує 30 злотих. Практична частина дорожча – 140 злотих за спробу.

Отримання водійських прав у Польщі

Після успішного складання іспитів, можна отримати посвідчення водія як в електронному, так і у пластиковому варіанті. Електронне посвідчення є безкоштовним, а ось сервісний збір за випуск пластику становить 100,5 злотого.

Кошти потрібно внести до каси або ж онлайн-переказом з польського банківського рахунку за реквізитами державної установи, яка видає вам документ.

Підсумок

Отже, отримання посвідчення водія категорії В у Польщі складається з таких витрат:

фото для РKК – 20 – 50 злотих;

медичний огляд – 150 – 200 злотих;

курси водіння – 1 500 – 3 000 злотих;

теоретичний іспит – 30 злотих;

практичний іспит – 140 злотих;

сервісний збір за оформлення документа – 100,5 злотого.

Загалом витратити, за умови складання всіх іспитів з першого разу, становлять від 1 900 до 3 500 злотих, або ж від 13 380 до 26 760 гривень.

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