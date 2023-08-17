У понад 200 ґмінах Польщі закликали економити воду: що сталося

Жителів понад 200 польських ґмін просять берегти воду. Польщу накрила посуха, тому ґрунтові води не встигають відновлюватися.

Спека в Польщі протримається щонайменше до кінця тижня, а за деякими прогнозами – до 26 серпня. Посуха у кількох регіонах змусила людей економити воду, якої дуже бракує.

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Обмаль води

Жителям найспекотніших ґмін у Польщі пояснили, що наявні водні ресурси вичерпуються швидше, ніж встигають поповнюватися. Влада просить громадян збирати дощову воду для господарських потреб, а ту, що з водогону – берегти.

Ситуація складна, тож знову закликаємо розумно витрачати воду і не використовувати її для поливу газонів, наповнення басейнів і миття машин,

– звернулись чиновники міста Констанцин-Єзьорна до своїх людей.

Цього тижня Інститут метеорології та водного господарства попереджав поляків про високі температури й посуху. Найкомфортніше найближчими днями буде біля моря та в горах. У центрі Польщі навіть вночі температура повітря не опускатиметься нижче 20 градусів.

Тропічне повітря також сприятиме літнім грозам. Тож на Польщу найближчими днями чекають "‎тропічні ночі", впевнені метеорологи.

Посушлива Європа

До слова, у Франції, Португалії та Іспанії заходи економії води запровадили ще навесні, готуючись до літньої спеки. У Барселоні, приміром, не працюють фонтани та не поливають рослини в парках.

А уряд Португалії навіть видав розпорядження про тимчасову заборону вирощування оливок, авокадо та червоних ягід у провінціях Алентежу й Алгарве, які найбільше постраждали від екстремальної посухи.