Про рекордні температури в Туреччині повідомив міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату країни Мехмет Озхасекі у соцмережі X (колишній Twitter).
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Пекельна спека
За даними метеорологів, температурний рекорд +49,5°C зафіксували в місті Сариджакая, що в провінції Ескішехір. Міністр Мехмет Озхасекі закликав турків боротися зі зміною клімату — прагнути до екологічного розвитку і зменшувати викиди.
Відомо, що попередній рекорд +49,1°C зареєстрували у липні 2021 року у провінції Ширнак на південному сході Туреччини.
"Ера глобального кипіння"
У липні Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "ера глобального потепління завершилася, настала ера глобального кипіння". Він закликав світ до швидких та радикальних заходів у боротьбі з кліматичними змінами. Інакше, катастрофи не уникнути.
Науковці Інституту космічних досліджень NASA заявили, що липень 2023 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень.