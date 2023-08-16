Про рекордні температури в Туреччині повідомив міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату країни Мехмет Озхасекі у соцмережі X (колишній Twitter).

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Пекельна спека

За даними метеорологів, температурний рекорд +49,5°C зафіксували в місті Сариджакая, що в провінції Ескішехір. Міністр Мехмет Озхасекі закликав турків боротися зі зміною клімату — прагнути до екологічного розвитку і зменшувати викиди.

Відомо, що попередній рекорд +49,1°C зареєстрували у липні 2021 року у провінції Ширнак на південному сході Туреччини.

"‎Ера глобального кипіння"

У липні Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "ера глобального потепління завершилася, настала ера глобального кипіння". Він закликав світ до швидких та радикальних заходів у боротьбі з кліматичними змінами. Інакше, катастрофи не уникнути.

Науковці Інституту космічних досліджень NASA заявили, що липень 2023 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень.

Нагадаємо, Португалія на початку серпня зареєструвала температурний рекорд для країни – +46,4°C. У Греції в липні також зафіксували пікові +46°C. А в центральних і південних регіонах Італії помітили зростання смертності на тлі рекордної спеки.