Так, в країні послабили правила ізоляції для тих, хто контактував з особою з позитивним тестом на коронавірус. Послаблення стосується людей, які повністю вакциновані чи нещодавно перехворіли.

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Нові послаблення карантинних правил для вакцинованих в Італії

Згідно з новим урядовим розпорядженням, самоізоляція більше не буде потрібною для тих, хто мали контакти з переносником вірусу, але:

отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу;

пройшли повну вакцинацію протягом останніх 9 місяців;

видужали від хвороби протягом останніх 120 днів.

Проте, такі люди повинні носити захисні респіратори Ffp2 протягом 10 днів після зустрічі з хворим. Якщо у них з'являться симптоми COVID-19 впродовж 5 днів після контакту зі зараженою людиною, треба пройти тестування на коронавірус.

Водночас для невакцинованих було введено суворі обмеження. З січня 2022 їм заборонено відвідувати ресторани (зокрема, сидіти на вулиці), готелі, гірські та інші курорти, спортивні та культурні центри, а також пересуватися громадським транспортом. Перебувати у громадських місцях мають право лише ті нещеплені люди, які нещодавно одужали від COVID-19 і можуть це підтвердити документально.

COVID-19 в Італії

Нагадуємо, що з початку пандемії COVID-19 в Італії заразилися майже 8 мільйонів людей.

140 тисяч жителів країни померли від ускладнень, спричинених вірусом.

75,8% або 45,1 мільйона жителів пройшли повну вакцинацію. Всього у країні ввели 117 мільйонів доз препаратів проти коронавірусу.

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