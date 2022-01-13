Так, в стране ослабили правила изоляции для тех, кто контактировал с человеком с положительным тестом на коронавирус. Ослабление касается полностью вакцинированных или недавно переболевших людей.

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Новые послабления карантинных правил для вакцинированных в Италии

Согласно новому правительственному распоряжению, самоизоляция больше не будет нужна для тех, у кого б ы ли контакты с переносчиком вируса, но :

получили бустерную дозу вакцины от коронавируса;

прошли полную вакцинацию за последние 9 месяцев;

выздоровели от болезни в течение последних 120 дней.

Однако такие люди должны носить защитные респираторы Ffp2 в течение 10 дней после встречи с больным. Если у них появятся симптомы COVID-19 в течение 5 дней после контакта с зараженным человеком, следует пройти тестирование на коронавирус.

В то же время , для невакцинированных были введены строгие ограничения. С января 2022 года им запрещено посещать рестораны (в частности, сидеть на улице), отели, горные и другие курорты, спортивные и культурные центры, а также передвигаться общественным транспортом. Находиться в общественных местах имеют право только те непривитые люди, которые недавно выздоровели от COVID-19 и могут это подтвердить документально.

COVID-19 в Италии

Напоминаем, что с начала пандемии COVID-19 в Италии заразились около 8 миллионов человек.

140 тысяч человек умерли от осложнений, вызванных вирусом.

75,8% или 45,1 миллиона жителей прошли полную вакцинацию. Всего в стране было введено 117 миллионов доз препаратов против коронавируса.