Послаблення карантину у Нідерландах: які заборони скасовують і коли

Ще одна європейська країна заявила про поступовий вихід з карантину. З 28 квітня 2021 року у Нідерландах скасовують комендантську годину, яка діяла з 23 січня, та дозволяють працювати низці закладів. Про це заявив нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте під час своєї промови у Гаазі.

Уряд зазначає, що зняття обмежень є ризикованим рішенням, адже кількість випадків захворювань на коронавірус продовжує зростати, а прогнози є непевними. Тому влада просить людей бути обережними та діяти свідомо, зважаючи на чинники небезпеки.

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Що дозволять

З 28 квітня у Нідерландах роботу відновлять ресторани та кафе. Вони зможуть одночасно обслуговувати до 50 відвідувачів на терасах з 12:00 до 18:00.

Відчиняться й усі торгові заклади. Магазини скасовують "закупівлі у домовлений час" та зможуть приймати відвідувачів за звичним для себе графіком.

Також жителі країни зможуть запрошувати у гості двох осіб, а не одну людину, як це було останнім часом.



Нідерландах послаблюють карантинні обмеження з 28 квітня 2021 року / Фото Unsplash

Нагадаємо, що скасування комендантської години було дуже бажаним рішенням для нідерландців. Жителі країни влаштовувати численні протести проти цієї заборони. Сотні людей під час цих акцій були затримані правоохоронцями.