Еще одна европейская страна заявила о постепенном выходе из карантина. С 28 апреля 2021 года в Нидерландах отменяют комендантский час, который действовал с 23 января, и позволяют работать некоторым заведениям. Об этом заявил нидерландский премьер-министр Марк Рютте во время своей речи в Гааге.

Правительство отмечает, что снятие ограничений является рискованным решением, ведь количество заболеваний коронавирусом продолжает расти, а прогнозы пока что неопределимы. Поэтому власти просят людей быть осторожными и действовать сознательно, учитывая факторы опасности.

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Что позволят

С 28 апреля в Нидерландах работу возобновят рестораны и кафе . Они смогут одновременно обслуживать до 50 посетителей на террасах с 12:00 до 18:00.

Откроются и все торговые заведения. Магазины отменяют "закупки в оговоренное время" и смогут принимать посетителей по привычному для себя графику.

Также жители страны смогут приглашать в гости двух человек , а не одного человека, как это было в последнее время.

Напомним, что снятие комендантского часа было очень желанным решением для ж ителей страны. Ранее они устраивали многочисленные протесты против этого запрета. Сотни людей во время этих акций были задержаны правоохранителями.