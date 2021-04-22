Послаблення карантину у Нідерландах: які заборони скасовують і коли
Ще одна європейська країна заявила про поступовий вихід з карантину. З 28 квітня 2021 року у Нідерландах скасовують комендантську годину, яка діяла з 23 січня, та дозволяють працювати низці закладів. Про це заявив нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте під час своєї промови у Гаазі.
Джерело:DW
Уряд зазначає, що зняття обмежень є ризикованим рішенням, адже кількість випадків захворювань на коронавірус продовжує зростати, а прогнози є непевними. Тому влада просить людей бути обережними та діяти свідомо, зважаючи на чинники небезпеки.
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Що дозволять
З 28 квітня у Нідерландах роботу відновлять ресторани та кафе. Вони зможуть одночасно обслуговувати до 50 відвідувачів на терасах з 12:00 до 18:00.
Відчиняться й усі торгові заклади. Магазини скасовують "закупівлі у домовлений час" та зможуть приймати відвідувачів за звичним для себе графіком.
Також жителі країни зможуть запрошувати у гості двох осіб, а не одну людину, як це було останнім часом.
Нідерландах послаблюють карантинні обмеження з 28 квітня 2021 року / Фото Unsplash
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