Ще одна європейська країна заявила про поступовий вихід з карантину. З 28 квітня 2021 року у Нідерландах скасовують комендантську годину, яка діяла з 23 січня, та дозволяють працювати низці закладів. Про це заявив нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте під час своєї промови у Гаазі.

Уряд зазначає, що зняття обмежень є ризикованим рішенням, адже кількість випадків захворювань на коронавірус продовжує зростати, а прогнози є непевними. Тому влада просить людей бути обережними та діяти свідомо, зважаючи на чинники небезпеки.

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Що дозволять

З 28 квітня у Нідерландах роботу відновлять ресторани та кафе. Вони зможуть одночасно обслуговувати до 50 відвідувачів на терасах з 12:00 до 18:00.

Відчиняться й усі торгові заклади. Магазини скасовують "закупівлі у домовлений час" та зможуть приймати відвідувачів за звичним для себе графіком.

Також жителі країни зможуть запрошувати у гості двох осіб, а не одну людину, як це було останнім часом.

Нагадаємо, що скасування комендантської години було дуже бажаним рішенням для нідерландців. Жителі країни влаштовувати численні протести проти цієї заборони. Сотні людей під час цих акцій були затримані правоохоронцями.