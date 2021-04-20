Європейські держави поступово пом'якшують карантинні обмеження, попри те, що кількість підтверджених випадків COVID-19 продовжує бути високою. Хоч деякі вчені та представники громадськості критикують подібні рішення урядів, представники влади Швейцарії та Португалії вважають послаблення картину необхідним для збереження економіки. Розповідаємо, які заклади запрацюють у Португалії та Швейцарії.

Суворі обмеження діють у Європі з середини січня 2021 року. Деякі підприємства відтоді вперше відновлять роботу.

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Зняття обмежень

У Португалії вперше за більше, ніж 2 місяці у більшості районів відчинили двері торгові центри. Кафе та ресторанам дозволяють обслуговувати клієнтів не лише на терасах, а й у приміщеннях. Щоправда, кількість людей все ще буде обмеженою. Також у країні повернулися до повноцінних навчальних занять всі школярі.

У Швейцарії запрацювали тераси ресторанів та тренажерні зали. Відвідувачам цих закладів радять дотримуватися безпечної соціальної дистанції.

У Швейцарії дозволили працювати тренажерним залам / Фото Unsplash