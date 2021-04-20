Европейские государства постепенно смягчают карантин, несмотря на то, что количество инфицированных COVID-19 продолжает быть высоким. Хотя некоторые ученые и представители общественности критикуют подобные решения, представители власти Швейцарии и Португалии считают ослабление карантина необходимым для сохранения экономики. Рассказываем, какие заведения заработают в Португалии и Швейцарии.

Строгие ограничения действуют в Европе с середины января 2021 года. Некоторые предприятия с тех пор впервые возобновят работу.

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Снятие ограничений

В Португалии впервые за 2 месяца в большинстве районов открыли двери торговые центры . Кафе и ресторанам позволяют обслуживать клиентов не только на террасах, но и в помещениях. Правда, количество людей все еще будет ограниченным. Также в стране вернулись к полноценным учебным занятиям все школьники .

В Швейцарии заработали террасы ресторанов и тренажерные залы . Посетителям этих заведений советуют придерживаться безопасной социальной дистанции.