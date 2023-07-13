Скільки українців хочуть залишитися в Німеччині: нове дослідження

Майже половина українських біженців хочуть надовго або назавжди залишитися в Німеччині. Про це свідчать свіжі дані соцопитування.

Федеральний інститут народонаселення Німеччини провів опитування серед українських біженців. Виявилось, що майже половина з них поки не планують повертатися до України, а хочуть влаштовувати своє життя на новому місці.

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Хочуть залишитися

44% українців у Німеччині планують залишитись у країні ще на кілька років або навіть назавжди. Це на 5% більше, ніж наприкінці літа 2022 року.

Із 71% українських біженців, які не планують залишатися в Німеччині назавжди, 38% хочуть повернутися до України після закінчення війни, а ще 30% — хочуть підтримувати тісні контакти з Німеччиною і проживати в цій країні бодай час від часу.

В інституті народонаселення Німеччини зазначають, що важливу роль тут відіграє сімейна ситуація та соціальна інтеграція. Адже ті біженці, які мають партнера чи партнерку в Україні, набагато рідше хочуть залишатися в Німеччині надовго. Але ті, хто знають німецьку мову, бажають здобути освіту та знайти роботу, ймовірно, планують сюди переїхати остаточно.

Також це опитування показало значний прогрес у вивченні українцями німецької мови: троє з чотирьох біженців вже пройшли один або кілька курсів німецької.

Загалом з лютого 2022 року з України до Німеччини поїхали понад мільйон людей, більшість із них — жінки та діти.

, українці в Польщі розказали про, які мотивують їх повернутись додому. Респонденти називали майбутнє членство України в ЄС та НАТО, покращення економічної ситуації та возз'єднання з родиною.