Скільки українців виїхали за кордон через війну: дані Мінекономіки

Близько 6,2 мільйона українських громадян перебувають за кордоном через війну. Вони виїхали через повномасштабне вторгнення Росії і досі не повернулися додому з різних причин.

Такі дані повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. За її словами, міграційна криза в Україні набула значних масштабів.

Читайте також Навчання за кордоном: що пропонують українським школярам в різних країнах Європи

Близько 6,2 мільйона українців стали біженцями

Україна після повномасштабного вторгнення стикнулася з безпрецедентною ситуацією. Зараз наша держава переживає велику внутрішню і зовнішню міграції.

Якщо говорити про виїзд українців за межі України, то тут цифри дуже різні. Ми отримуємо дані і від Верховного комісара ООН у справах біженців, і від Євростату, що веде облік українців у країнах Європейського Союзу. Маємо інформацію від мобільних операторів, а також від аналітичних установ,

– уточнила Тетяна Бережна.

Зібрана інформація опрацьовується і звіряється з даними Державної прикордонної служби України, щоб отримати конкретну цифру. Станом на зараз можна говорити, що близько 6,2 мільйона наших співвітчизників перебувають в інших країнах через війну.

Заступниця міністра економіки також додала, що в Україні понад 5 мільйонів зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Однак, не всі громадяни, які були змушені залишити свої домівки, офіційно реєструються як ВПО.

Скільки українців не повернуться з Польщі

Половина українців, які зараз проживають у Польщі, не планують повертатися найближчим часом. Такі висновки можна зробити з дослідження "Громадяни України на польському ринку праці", яке провели експерти міграційної платформи EWL.

Рівно 50% опитаних українців хочуть отримати посвідки на проживання в Польщі і залишитися в країні. При цьому 15% громадян України налаштовані звернутися по польське громадянство.