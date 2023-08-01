Такие данные сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная. По ее словам, миграционный кризис в Украине приобрел значительные масштабы.

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Около 6,2 миллионов украинцев стали беженцами

Украина после полномасштабного вторжения столкнулась с беспрецедентной ситуацией. Сейчас наше государство переживает большую внутреннюю и внешнюю миграции.

Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев в странах Европейского Союза. Есть информация от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений,

– уточнила Татьяна Бережная.

Собранная информация прорабатывается и сверяется с данными Государственной пограничной службы Украины, чтобы получить конкретную цифру. На сегодняшний день можно говорить, что около 6,2 миллиона наших соотечественников находятся в других странах из-за войны.

Замминистра экономики также добавила, что в Украине более 5 миллионов зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Однако, не все граждане, вынужденные покинуть свои дома, официально регистрируются как ВПЛ.

Сколько украинцев не вернутся из Польши

Половина украинцев, проживающие сейчас в Польше, не планируют возвращаться в ближайшее время. Такие выводы можно сделать из исследования "Граждане Украины на польском рынке труда", проведенном экспертами миграционной платформы EWL.

Ровно 50% опрошенных украинцев хотят получить вид на жительство в Польше и остаться в стране. При этом 15% граждан Украины настроены обратиться за польским гражданством.