Повний провал: помилка туриста на вечері обійшлася йому дорожче, ніж вся відпустка на Балі
Джерело:Ladbible
Чоловік, який приїхав до Індонезії на свій день народження, насолоджувався трапезою зі своїми друзями, і вирішив замовити пляшку вина. І все б нічого, але напій обійшовся туристові дорожче, ніж вся відпустка.
Турист замовив пляшку вина дорожчу за всю відпустку на Балі
Чоловік замовив пляшку білого вина Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet. Він думав, що вона коштує 170 австралійських доларів, але щось пішло не так.
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Я був на Балі вже втретє, але ніколи раніше не замовляв алкоголь у ресторанах. І ось цього вечора вирішив зробити виняток, оскільки ми святкували день народження. Вивчивши винну карту, зупинився на пристойній пляшці білого вина, яка коштувала 1700 ++ рупій,
— написав австралієць.
За інформацією журналістів, чоловік подумав, що ціна становитиме приблизно 200 австрійських доларів. Він вирішив, що це трохи дорожче, ніж він очікував, але у зв'язку зі святом вирішив порадувати себе та друзів.
Однак, коли австралієць замовив пляшку вина, офіціант зробив паузу і перепитав його, чи не помилився він із вибором. Така реакція видалася досить образливою для туриста: "невже я не можу заплатити 170 доларів за пляшку вина!?".
Він нічого не запідозрив і тоді, коли до його компанії підійшов шеф-кухар ресторану та особисто привітав гостей, чоловік подумав, що це просто гарний ресторан.
Ресторан списав 2 300 доларів замість очікуваних п'ятисот
Пояснення дивної поведінки персоналу закладу виявилося лише наступного ранку, коли чоловік перевірив свій банківський рахунок. Ресторан списав 2 300 доларів замість очікуваних п'ятисот!
Ця їжа насправді коштувала більше, ніж вся відпустка,
— додав невдалий турист.
У паніці чоловік перевірив чек із ресторану та зрозумів свою помилку. Насправді пляшка коштувала йому приблизно 1 700 австралійських доларів.
Тож, радимо детальніше звертати увагу на позиції в меню, а особливо тоді, коли перебуваєте у святковому настрої. В іншому разі можете потрапити в таку ж ситуацію!