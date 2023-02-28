Обратите внимание В Лодзи можно поужинать в подводном тоннеле с акулами: идея выходного дня

Я был на Бали уже в третий раз, но никогда раньше не заказывал алкоголь в ресторанах. И вот в этот вечер решил сделать исключение, поскольку мы праздновали день рождения. Изучив винную карту, остановился на приличной бутылке белого вина, стоившей 1700 рупий,

– написал австралиец.

По информации журналистов, мужчина подумал, что цена составит около 200 австрийских долларов. Он решил, что это немного дороже, чем он ожидал, но в связи с праздником решил порадовать себя и друзей.

Однако когда австралиец заказал бутылку вина, официант сделал паузу и переспросил его, не ошибся ли он с выбором. Такая реакция показалась достаточно оскорбительной для туриста: "неужели я не могу заплатить 170 долларов за бутылку вина!?".

Он ничего не заподозрил и тогда, когда к его компании подошел шеф-повар ресторана и лично поздравил гостей, мужчина подумал, что это просто хороший ресторан.

Ресторан списал 2 300 долларов вместо ожидаемых пятисот

Объяснение странного поведения персонала заведения оказалось только на следующее утро, когда мужчина проверил свой банковский счет. Ресторан списал 2 300 долларов вместо ожидаемых пятисот!

Эта еда на самом деле стоила больше, чем весь отпуск,

– добавил неудачный турист.

В панике мужчина проверил чек из ресторана и понял ошибку. На самом деле бутылка обошлась ему примерно в 1 700 австралийских долларов.

Поэтому советуем подробнее обращать внимание на позиции в меню, особенно тогда, когда находитесь в праздничном настроении. В противном случае можете попасть в такую же ситуацию!